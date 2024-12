Disagi ferroviari tra Nocera e Salerno: lamentele e difficoltà per i pendolari 

Dalla serata di ieri, mercoledì 4 dicembre, la linea ferroviaria tra Nocera Inferiore e Salerno via Cava de’ Tirreni sta registrando gravi ritardi e cancellazioni che penalizzano migliaia di pendolari. L’interruzione, dovuta a problemi infrastrutturali non ancora del tutto chiariti, ha messo in luce difficoltà nell’organizzazione e nella comunicazione da parte degli operatori ferroviari.

Molti passeggeri segnalano continue cancellazioni e scarsa chiarezza sugli orari dei servizi sostitutivi, che risultano spesso insufficienti per far fronte alla domanda, soprattutto nelle ore di punta. Le istituzioni, pur monitorando la situazione, non hanno ancora fornito una tempistica precisa per il ripristino della circolazione regolare.

I pendolari chiedono interventi rapidi e risolutivi, sottolineando l’importanza di questa tratta per la mobilità regionale. L’area rappresenta un collegamento strategico per studenti e lavoratori, e i disservizi in corso evidenziano la necessità di investimenti strutturali per migliorare la resilienza della rete ferroviaria.