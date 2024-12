In memoria di Peppafè: “Natale di solidarietà e speranza per la comunità doriana”

E che, come Peppe scriveva, possiamo imparare a sentire che "i regali più grandi sono quelli che parlano delle persone che ami".

Ogni giorno, se ci fermiamo a guardare, possiamo ancora percepire la sua presenza. Peppe, quell’uomo il cui cuore era un riflesso di gentilezza, altruismo e generosità.

Chi lo conosceva, sapeva bene che il suo spirito solidale non conosceva limiti, che il suo cuore batteva per ogni persona, senza distinzione. Ed è proprio questo amore infinito verso gli altri che oggi lo vogliamo onorare con l’iniziativa “Natale Solidale con Peppafè”.

Questa iniziativa nasce come un tributo tangibile al suo impegno per i più bisognosi. Un gesto che si fa eco di un insegnamento che Peppe ripeteva spesso: la sua vita era fatta di piccoli atti di amore e solidarietà, quelli che, a volte, passano inosservati ma che, in realtà, cambiano il mondo.

In sua memoria, vogliamo continuare il suo cammino, perché la sua lezione non è mai stata più viva nei nostri cuori.

La felicità, diceva Peppe, non si trova nelle cose grandi, nei successi appariscenti, né nelle emozioni urlate, la felicità, quella autentica, è fatta di “cose piccole ma preziose”. È il profumo di un caffè al mattino, il calore di un sorriso che illumina la giornata, la musica che accarezza l’anima, la presenza silenziosa di chi ci sta accanto, ma sempre con cuore aperto.

Con le sue parole, Peppe ci invita a riscoprire la bellezza nei dettagli più intimi della vita, a fermarci per sentire quel battito di pace che, in ogni gesto semplice, riempie il cuore. “Impara che l’amore è fatto di sensazioni delicate”, diceva.

E in questo Natale, vogliamo far risuonare questo insegnamento, portandolo avanti come un seme che cresce e si nutre nella nostra comunità.

Natale Solidale con Peppafè è il progetto promosso dall’Associazione “GLI ORIZZONTI DI PEPPAFÈ”, un atto d’amore nel segno di Peppe, come un passo ulteriore nel cammino che ci ha lasciato.

Un cammino che non si ferma, ma che continua a dar frutti, proprio come lui avrebbe voluto.

In questo Natale, l’associazione si farà carico di donare quel “piccolo regalo” che Peppe tanto amava: un gesto che parla di amore, comunità e speranza.

Il 20 dicembre grazie alla collaborazione delle Parrocchie del territorio angrese, l’associazione consegnerà i pacchi alimentari, che saranno distribuiti successivamente dai parroci con un sorriso e un po’ di serenità, a chi sta vivendo momenti difficili.

Ogni pacco sarà un abbraccio, un segno che, anche nei giorni più bui, la comunità si stringe attorno a chi ha bisogno.

E non è difficile immaginare che, in quel gesto, ci siano ancora le mani di Peppe, quel “buon Peppiniello” come amavo chiamarlo, che continuano a donare speranza e sorrisi.

Anche se non è più con noi, la sua luce è sempre presente, nei cuori di chi lo ha conosciuto.

Tutto questo non sarebbe stato possibile senza l’aiuto dei partner commerciali, che con passione e impegno hanno scelto di unire le forze in questa causa.

La loro partecipazione è una prova che, quando ci si mette insieme per un obiettivo comune, tutto è possibile, e si riesce a compiere qualcosa di straordinario.

Unendo le mani, possiamo restituire a chi è nel bisogno una speranza, un piccolo gesto che, nel suo cuore, può fare la differenza.

In questo Natale, in nome di Peppe, speriamo che questa iniziativa porti quella bellezza nella semplicità che lui amava tanto.

Che ogni pacco, ogni sorriso, ogni parola, possa essere una piccola esplosione di felicità che il cuore riconosce, anche nelle cose più semplici.

E che, come Peppe scriveva, possiamo imparare a sentire che “i regali più grandi sono quelli che parlano delle persone che ami”.

