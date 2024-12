Nasce il polo di eccellenza per la riabilitazione all’Ospedale “Da Procida” di Salerno, lo annuncia De Luca

"Una grande giornata per me, come governatore della Regione, e come residente in questa zona". Sono le parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che questa mattina ha effettuato un sopralluogo sul cantiere dell'ospedale "Giovanni da Procida" di Salerno, dove è in corso di realizzazione un polo per la riabilitazione.

All’Ospedale “Da Procida” di Salerno prenderà vita un nuovo polo di riabilitazione d’eccellenza, pensato per il trattamento delle lesioni midollari e cerebrali.

Il progetto prevede la realizzazione di 97 posti letto, suddivisi tra 15 per l’unità spinale, 16 per la neuroriabilitazione e 8 per la rianimazione.

Saranno inoltre creati mini appartamenti per i pazienti in fase di pre-dimissione, stanze per i familiari e spazi ricreativi come una piscina e due palestre, di cui una robotica.

Gli spazi esterni dell’ospedale subiranno un’importante riqualificazione, con la creazione di un percorso natura, un campo da basket, aree dedicate al giardinaggio e al tiro con l’arco, nonché una zona per l’addestramento alla guida di veicoli modificati.

L’intervento, dal valore complessivo di 58 milioni di euro, punta a creare un polo di riabilitazione di riferimento a livello regionale.