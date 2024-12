Pagani. Paganettone 2.0 in villa comunale: la fiera del panettone a firma Forum dei Giovani

Il Forum dei Giovani di Pagani, presieduto dal presidente Nello Palumbo, ha organizzato un evento all’insegna della dolcezza e dello spettacolo nel polmone verde di Pagani: la villa comunale. Ci troviamo alla seconda edizione del Paganettone, di questa fiera dedicata al dolce più apprezzato in questo periodo natalizio: il panettone. Ci sarà la possibilità di assaporare diversi tipologie di panettone dal salato al dolce attraverso i diversi stand dislocati nella villa. L’evento gastronomico e artistico getta le sue radici nel 2023, quando il Forum ha creato l’iniziativa in via Marconi, ottenendo un successo inaspettato. Ora, c’è il rilancio dell’evento in villa comunale, nel cuore della città di Pagani. Oltre alla degustazione dei panettoni, ci sarà anche tanto intrattenimento con la scuola di ballo New generation dance, che aprirà la serata, e a seguire I ditelo voi, il trio comico napoletano, formatosi nel 1995.

«Parto col ringraziare i ragazzi del direttivo del Forum dei giovani per il contributo forte, sempre costante, che hanno dato al Forum e alla città di Pagani in questi 2 anni – spiega Nello Palumbo – . Ricordando che questo è l’ultimo evento, Paganettone, di questo mio mandato. Abbiamo fortemente voluto questa seconda edizione, dopo il successo dello scorso anno, un successo inaspettato, la gente ci ha dato soddisfazione partecipando in massa. Abbiamo pensato di rianimare, anche per una sola serata, il punto centrale della nostra città, la nostra zona verde, della villa comunale. Ci sarà una degustazione completamente gratuita da parte delle pasticcerie paganesi, perché il nostro obiettivo nasce da questo: far vivere la città una serata di piacere, ma anche di far conoscere le eccellenze che abbiamo sul territorio». La serata è stata patrocinata dal Comune di Pagani, grande soddisfazione per Gaetano Cesarano, consigliere comunale con delega alle Politiche giovanili.

La dichiarazione del consigliere comunale Gaetano Cesarano

«L’anno scorso siamo rimasti particolarmente colpiti dall’ottima organizzazione messa in campo da parte del Forum dei giovani, per questo motivo, quest’anno, abbiamo deciso di inaugurare il ricco calendario natalizio promosso dalla nostra amministrazione con la seconda edizione di questo importante appuntamento. I cittadini paganesi avranno la possibilità di vivere una piacevole serata degustando i panettoni di maestri dolciai, il tutto accompagnato da buona musica e dall’esibizione di 3 artisti, “I Ditelo voi”, che hanno fatto la storia della comicità italiana e, per l’occasione, abbiamo deciso di regalare questo momento artistico alla nostra Pagani. Non ci resta che partecipare, in massa, a quella che sarà sicuramente una bellissima serata».

Gli sponsor

Odissea; Bar Pompei; Panificio Maia; Regina Bakery; Carrelli; La Montalbino; Istituto di istruzione superiore “Domenico Rea”;Saccon Ferr; Farmacia Mara; Studio Piscopo Stefania; Extrò; Gioielleria Malet; Bar Roma e Chiosco Maruzzella.