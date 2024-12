Sant’Antonio Abate in prima linea contro le mafie: il Comune sarà parte civile nel processo

La lotta per la legalità e contro ogni forma di sopruso continua senza sosta. Il Comune di Sant’Antonio Abate, guidato dalla sindaca Ilaria Abagnale, si costituirà parte civile nel processo contro due imputati accusati di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, un reato che ha scosso la comunità abatese. Il processo, che prenderà il via il prossimo 28 febbraio, nasce da un’operazione condotta dai Carabinieri la scorsa estate, portando alla luce una vicenda che ha colpito un imprenditore locale.

“Come già accaduto due volte negli ultimi anni, anche in questa occasione chiederemo di costituirci parte civile. È un atto dovuto per ribadire il nostro impegno nel difendere Sant’Antonio Abate e i suoi cittadini da ogni tentativo di intimidazione o controllo criminale”, ha dichiarato la sindaca Abagnale, sottolineando la necessità di schierarsi apertamente contro la criminalità organizzata.

Un messaggio di fiducia nella giustizia

La decisione di costituirsi parte civile non è solo un atto simbolico, ma rappresenta un messaggio forte e chiaro rivolto a tutta la comunità abatese. “Ancora una volta ci metteremo la faccia per difendere i cittadini e ribadire che non arretreremo di un solo passo – ha aggiunto Abagnale –. È fondamentale dimostrare a tutti, imprenditori e commercianti in primis, che lo Stato c’è, interviene con rapidità e offre risposte concrete. Denunciare i soprusi è possibile, ed è la strada giusta da percorrere”.

La collaborazione tra istituzioni e forze dell’ordine

La vicenda che ha portato all’arresto degli imputati ha avuto un forte impatto sulla comunità, ma anche sulla stessa sindaca. “Per tutti gli abatesi, e per la mia famiglia in particolare, è stata un’estate complicata”, ha ricordato Abagnale. Nonostante le difficoltà, l’amministrazione comunale ha potuto contare su una presenza solida e costante delle istituzioni: “Le forze dell’ordine, in particolare l’Arma dei Carabinieri, e la Magistratura hanno agito con grande tempestività, restituendo sicurezza al nostro territorio”.

Il 28 febbraio: una data simbolica

Con la prima udienza fissata per il 28 febbraio, il Comune di Sant’Antonio Abate intende riaffermare l’importanza della legalità e il sostegno a chi sceglie di denunciare. La costituzione come parte civile non rappresenta solo un gesto di solidarietà verso le vittime, ma anche un segnale concreto contro chiunque tenti di minare la sicurezza e la serenità del territorio.

La lotta contro il crimine organizzato è una sfida complessa, ma le parole e le azioni dell’amministrazione guidata da Ilaria Abagnale dimostrano che la determinazione a costruire un futuro basato sulla legalità è più forte di ogni intimidazione. “Sant’Antonio Abate non si piegherà mai a logiche mafiose – ha concluso la sindaca –. Continueremo a combattere per un paese sicuro, libero e giusto”.