Scafati, incendio in un ex cotonificio abbandonato: intervengono i Vigili del Fuoco

Questa mattina, poco dopo le 7:00, un incendio è scoppiato all’interno di un ex cotonificio abbandonato situato in via Pasquale Vitiello a Scafati. La struttura, ormai inutilizzata, era stata trasformata in un deposito abusivo di rifiuti, che, per ragioni ancora da determinare, ha preso fuoco.

Sul posto sono giunti tempestivamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Nocera Inferiore, che hanno operato con due autobotti e un “carro aria” per rifornire d’ossigeno i propri operatori. Dopo aver domato le fiamme, i vigili del fuoco hanno utilizzato estinguente schiumogeno per spegnere completamente le braci residue e mettere in sicurezza l’area circostante.

Le autorità competenti avvieranno ora un’indagine per stabilire le cause dell’incendio e valutare eventuali responsabilità, dato il grave stato di degrado e l’accumulo di rifiuti all’interno della struttura.