Sindaco della Notte” a Cava de’ Tirreni: per bilanciare movida e residenti, la proposta di Senatore (M.N)

A Cava de’ Tirreni potrebbe arrivare una nuova figura dedicata alla gestione della movida: l’idea è stata proposta dall’avvocato Alfonso Senatore, coordinatore regionale di Meridione Nazionale.

L’obiettivo è creare la figura del “Sindaco della Notte”, un mediatore che garantisca un giusto equilibrio tra le esigenze dei lavoratori e dei frequentatori della vita notturna e quelle dei residenti.

“Non servono autorità autoritarie, ma persone capaci di dialogare e ascoltare le diverse esigenze. Per questo motivo chiedo al sindaco di istituire questa figura”, ha dichiarato Senatore, aggiungendo di voler offrire il suo supporto gratuitamente, come già fatto in passato per migliorare l’ordine in città.

Il “Sindaco della Notte” avrebbe il compito di diventare il punto di riferimento per i gestori dei locali, facilitando il dialogo con la Sovrintendenza per non ostacolare gli investimenti legati all’occupazione del suolo pubblico. Allo stesso tempo, il mediatore aiuterebbe i residenti a far rispettare le regole, per preservare decoro e tranquillità.

“L’obiettivo è trovare un equilibrio tra le esigenze degli operatori commerciali e i diritti di chi vive nel centro storico – ha aggiunto Senatore – e favorire una distribuzione più equa delle attività serali per alleggerire le zone più congestionate dalla movida”.

La proposta trae ispirazione da modelli già attivi in città come Bologna e Trento, e in alcune capitali europee come Amsterdam e Londra.

“Tra i compiti principali del ‘Sindaco della Notte’ ci sarà la sicurezza, con un’attenzione particolare a giovani e donne – ha precisato Senatore – ma il suo ruolo non si limiterà a garantire ordine e pulizia. Sarà anche fondamentale promuovere la cultura, l’arte e la creatività che animano la città nelle ore serali, facendo di Cava de’ Tirreni un esempio di vitalità e modernità”.

Una proposta che punta a rendere Cava de’ Tirreni una città più sicura, ordinata e attraente, in grado di conciliare sviluppo economico, turismo e qualità della vita.