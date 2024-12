Campania, in arrivo 1274 assunzioni per operatori socio-sanitari: i dettagli del bando

La Regione Campania si prepara a rafforzare il settore sanitario con un’importante tornata di assunzioni. Martedì sarà pubblicato il bando per l’inserimento di 1274 operatori socio-sanitari (OSS), con particolare attenzione alle Aziende Sanitarie Locali (ASL) di Napoli e Salerno. L’annuncio è stato dato dal presidente della Regione, Vincenzo De Luca, durante la consueta diretta Facebook del venerdì.

Un’opportunità per giovani e precari

“Stiamo facendo uno sforzo enorme per creare lavoro e offrire opportunità di vita ai nostri giovani”, ha dichiarato De Luca, sottolineando l’impegno della Regione per ridurre il precariato e stabilizzare il personale sanitario. Oltre alle nuove assunzioni, il governatore ha ricordato che il bando rappresenta un passo importante per garantire servizi sanitari più efficienti sul territorio.

La selezione degli OSS è parte di un piano più ampio per il potenziamento delle strutture sanitarie regionali, un settore che negli ultimi anni ha richiesto maggiori risorse per far fronte alle esigenze della popolazione e alle emergenze sanitarie.

I dettagli del bando

Il bando sarà pubblicato martedì e conterrà tutte le informazioni necessarie per partecipare alla selezione. Sarà una grande occasione per chi desidera entrare a far parte del sistema sanitario regionale, contribuendo al miglioramento dei servizi offerti ai cittadini.

Questa iniziativa si inserisce nel quadro delle politiche occupazionali e di potenziamento della sanità volute dalla Regione Campania, in un momento in cui il rilancio del lavoro pubblico rappresenta una priorità strategica.