Incidente a Sala Consilina: giovane investito, grave e ricoverato in ospedale

Un grave incidente stradale è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, (5 dicembre 2024), nella frazione Sant’Antonio di Sala Consilina, in provincia di Salerno.

Un giovane è stato investito da un’auto in un impatto violento, rimanendo ferito. Subito soccorso dall’automobilista, che si è fermato per prestare aiuto, e dal personale del 118, il ragazzo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale “Luigi Curto” di Polla, dove è attualmente ricoverato in gravi condizioni.

Le circostanze dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. La Polizia Locale, intervenuta sul luogo dell’incidente, ha avviato le indagini, eseguendo i rilievi e raccogliendo testimonianze per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Non si esclude che vengano acquisite immagini dalle telecamere di videosorveglianza della zona per ottenere ulteriori elementi come afferma positanonews.it

Questo incidente si inserisce in un contesto purtroppo segnato da numerosi sinistri stradali in Campania.

Ieri, a Praiano, sempre in provincia di Salerno, si sono svolti i funerali di un 15enne tragicamente scomparso in un incidente in scooter a Conca dei Marini.

La comunità ha osservato un lutto cittadino in sua memoria, con negozi chiusi e bandiere a mezz’asta.