Francesco Emilio Borrelli insultato ed aggredito a Napoli

Il deputato Francesco Emilio Borrelli è stato aggredito a Forcella, nel cuore di Napoli, mentre era impegnato in una diretta sui social. Durante l’episodio, dopo essere stato insultato e preso a sputi, è stato anche colpito con pugni, presumibilmente da alcune donne.

L’intervento tempestivo della sua scorta, seguito poi dall’arrivo della Polizia di Stato, ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente. Sul luogo è giunta anche un’ambulanza del 118 per soccorrere un giovane che, lamentando un malore, ha poi rifiutato il ricovero e si è reso protagonista di un ulteriore tentativo di aggressione.

L’incidente è avvenuto oggi, 7 dicembre, nel primo pomeriggio, in via Sant’Arcangelo a Baiano.

Le immagini della vicenda sono visibili sul profilo Facebook del deputato. Borrelli si trovava li per documentare e denunciare l’occupazione abusiva del suolo pubblico, in particolare da parte di garage e autorimesse che utilizzano abitualmente la strada per parcheggiare le auto dei clienti. Per quasi tutta la durata della diretta, gli agenti della scorta hanno protetto Borrelli, cercando di mantenere a distanza alcuni individui che tentavano di aggredirlo. Tra questi, si sono avvicinate anche alcune donne, una delle quali sarebbe riuscita a colpirlo, rompendogli gli occhiali. Sul posto sono poi intervenute diverse pattuglie della Polizia di Stato.