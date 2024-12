“Il sorriso come medicina”: a San Marzano sul Sarno un evento dedicato alla clownterapia e al benessere

Lunedì 9 dicembre, alle ore 19, il ristorante Malaga di San Marzano sul Sarno sarà il palcoscenico dell’evento “Il sorriso come medicina”, una serata di riflessione sul potere terapeutico del sorriso e sul ruolo fondamentale della clownterapia nel migliorare il benessere fisico e psicologico, sia in ambito sanitario che sociale.

Un parterre di ospiti illustri

La serata vedrà la partecipazione di figure di rilievo del panorama istituzionale, medico e associativo. Tra i presenti ci saranno:

Guido Milanese , delegato del Ministero dell’Ambiente;

, delegato del Ministero dell’Ambiente; Rossella Sessa , responsabile del Dipartimento Disabilità e Sociale della Campania per Forza Italia;

, responsabile del Dipartimento Disabilità e Sociale della Campania per Forza Italia; Dott. Guercio Nuzio Salvatore , pediatra ospedaliero;

, pediatra ospedaliero; Dott.ssa Francesca Colombo , presidente dell’associazione “Nasi Rossi Clown Therapy”;

, presidente dell’associazione “Nasi Rossi Clown Therapy”; Emanuele Scifo , presidente della Fondazione Scifo;

, presidente della Fondazione Scifo; Avv. Carmela Zuottolo, capogruppo in consiglio comunale di “Siamo San Marzano” e già sindaco del comune.

A moderare l’incontro sarà il giornalista professionista Gaetano Amatruda, che guiderà il dibattito tra i relatori, offrendo spunti di approfondimento sul tema. La serata sarà arricchita dall’intervento video dell’onorevole Catia Polidori, deputata di Forza Italia e presidente del Comitato per la Legislazione, che offrirà una prospettiva legislativa e sociale sull’importanza della solidarietà e del sostegno emotivo.

Il sorriso come strumento di cura e vicinanza

“La clownterapia ci insegna che il sorriso è una forza straordinaria, capace di portare conforto e speranza anche nelle situazioni più difficili,” ha dichiarato l’avvocato Carmela Zuottolo. “Questo evento ci ricorda quanto sia importante prendersi cura non solo del corpo, ma anche dell’anima. È un onore per me e per la nostra comunità ospitare un incontro così significativo”.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sul valore della solidarietà e dell’empatia, soprattutto in contesti dove una risata può rappresentare un vero e proprio sollievo. “Piccoli gesti possono fare grandi differenze,” ha aggiunto Zuottolo, sottolineando l’importanza di diffondere questi messaggi di umanità e vicinanza.

Un appuntamento da non perdere

L’evento, che si preannuncia toccante e coinvolgente, offrirà anche l’opportunità di ascoltare esperienze dirette e testimonianze su come il sorriso possa trasformarsi in uno straordinario strumento di cura e relazione.

L’appuntamento è per lunedì 9 dicembre, alle ore 19, presso il ristorante Malaga, in via Pendino a San Marzano sul Sarno. Un’occasione imperdibile per riflettere insieme sul valore universale del sorriso come “medicina” per il corpo e per l’anima.