Maximall Pompeii, perdita d’acqua in un negozio: apertura ancora rinviata

Continuano i disagi per il centro commerciale Maximall “Pompeii” di Torre Annunziata. Lo scorso pomeriggio, una perdita d’acqua in uno dei negozi ha richiesto l’intervento immediato degli operai per scongiurare danni maggiori. Fortunatamente, si è trattato di un guasto di modesta entità, risolto in tempi rapidi. Tuttavia, questo contrattempo si aggiunge a una serie di problematiche che hanno già causato il rinvio dell’apertura, inizialmente prevista per il 28 novembre, poi slittata al 7 dicembre e infine rinviata a data da destinarsi.

Ad oggi, non si conosce ancora la data ufficiale dell’inaugurazione. L’incertezza pesa soprattutto sui lavoratori dei negozi, che continuano comunque a preparare gli assortimenti in vista del giorno di apertura. Dal Comune di Torre Annunziata non giungono novità: tutto lascia ipotizzare che l’annuncio definitivo possa arrivare entro una settimana, magari appena in tempo per le festività natalizie.

Tuttavia, sia il centro commerciale sia il Comune mantengono il riserbo. L’autorizzazione all’apertura non potrà essere concessa finché i lavori non saranno completati e le problematiche strutturali non risolte. La Scia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), sospesa in seguito ai controlli dei Vigili del Fuoco, resta bloccata. Questa situazione ha causato anche la cancellazione dell’anteprima stampa prevista per il 27 novembre, a poche ore dall’inaugurazione ufficiale originariamente fissata per il giorno successivo. Per ora, l’attesa continua.