Ritorna “Cena con gli chef” alla Pasticceria Pepe Mastro Dolciere

I partecipanti potranno godersi una serata all’insegna del gusto con 2 importanti chef stellati: Lorenzo Montoro – chef executive del ristorante “Il Flauto di Pan” presso la Villa Cimbrone – e Michele De Blasio – chef executive del ristorante “Volta del Fuenti” in Vietri sul Mare. Montoro ha ottenuto la sua prima stella Michelin dal 2019 e, ogni anno, riconferma la sua abilità come chef di grande caratura; mentre De Blasio ha ottenuto quest’anno la sua prima stella Michelin. Veronica Maya – conduttrice televisiva e show girl – sarà la madrina dell’evento, mostrando ancora una volta la sua calorosa vicinanza ai fratelli Pepe: Anna, Alfonso e Prisco.

Il cibo incontra l’intrattenimento con due giovani ospiti: l’attore teatrale Vincenzo Sabatino, che intratterrà gli spettatori col suo interludio teatrale, e la musicista Giovanna Naddeo la quale incanterà i presenti con il suo violino. Sabatino ha ottenuto recentemente sentiti consensi a Pagani, alla chiesa della Santissima Addolorata, con la sua opera teatrale “La Pausa. Omaggio senza pretese a Edoardo De Filippo”. Gli spettatori, oltre a essere intrattenuti da giovani talenti, vivranno una vera e propria esperienza gastronomica con le principali eccellenze della Campania.

Il menu, accompagnato dai vini di Famiglia Pagano 1968, sarà articolato in questo modo: entrée (a cura degli chef residenti); antipasto, primo e secondo preparati a quattro mani da Lorenzo Montoro e Michele De Blasio; il panettone, invece, sarà preparato “in casa” dai fratelli Pepe: Giuseppe e Prisco. Trovandoci alle porte delle festività natalizie, non possono non mancare gli originalissimi lievitati di casa Pepe. L’esperienza gastronomica, però, sarà affiancata da un altro momento di grande importanza: la beneficenza. Il ricavato, infatti, sarà devoluto a “La Casa di Andrea”, trattasi di un’associazione no profit che si occupa della raccolta e distribuzione di tutto ciò che possa servire ai neonati in difficoltà. L’iniziativa è svolta in collaborazione con Ritratti di Territorio, da sempre vicina alla Pasticceria Pepe Mastro Dolciere con i suoi eventi a sfondo culturale e artistico. Anche Ritratti di Territorio ha premiato i due sopracitati chef per la loro abilità nell’arte gastronomica. Per informazioni e prenotazione alla “Cena con gli chef” chiamare il seguente numero: 3665375251.