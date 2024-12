Sistema “Navigard”: innovazione per la sicurezza stradale. Di cosa si tratta 

Navigard è il sistema tecnologico avanzato sviluppato da Autostrade per l’Italia per trasformare le autostrade in infrastrutture intelligenti, sicure e sostenibili. Questo innovativo sistema integra tecnologie all’avanguardia per dialogare con veicoli a guida autonoma e fornire informazioni critiche ai conducenti, migliorando la sicurezza stradale e la fluidità del traffico.

Principali funzionalità del sistema Navigard

Rilevamento degli Incidenti

Grazie al sistema Automatic Incident Detection (AID), radar, laser scanner e telecamere identificano in tempo reale incidenti, veicoli in contromano o fermi, segnalando immediatamente la criticità ai centri di controllo.

Controllo dei Mezzi Pesanti

Navigard utilizza radar e telecamere per monitorare i mezzi pesanti in corsia di sorpasso, migliorando la fluidità del traffico e prevenendo incidenti. Inoltre, legge da remoto i dati dei tachigrafi digitali, garantendo un monitoraggio continuo delle condizioni di guida.

Monitoraggio delle merci pericolose

Speciali telecamere ANPR identificano i codici Kemler dei mezzi che trasportano merci pericolose, tracciandone il percorso per garantire il rispetto delle normative e intervenire in caso di criticità.

Pavimentazione Smart e aree di servizio intelligenti

La rete stradale è dotata di sensori integrati nel manto stradale per rilevare le condizioni di usura e ottimizzare la manutenzione. Le aree di servizio e i caselli autostradali includono tecnologie innovative come il recupero di energia dai veicoli in frenata.

Tutor e pesatura dinamica

Il sistema Tutor misura velocità istantanea e media dei veicoli, mentre sensori sul manto stradale rilevano la massa dei mezzi in transito, prevenendo sovraccarichi e proteggendo l’integrità delle infrastrutture.

Un approccio sostenibile

Navigard rappresenta una pietra miliare per il futuro delle infrastrutture stradali, combinando tecnologie digitali, intelligenza artificiale e sostenibilità. Questo sistema non solo rende le strade più sicure, ma promuove un modello di mobilità intelligente che riduce l’impatto ambientale e migliora l’esperienza degli utenti.

Maggiori informazioni sul sito di Autostrade per l’Italia.