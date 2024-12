Giugliano in Campania, 15enne investita da una minicar: conducente fugge, ma viene rintracciata

Un drammatico incidente stradale ha sconvolto la serata di sabato a Giugliano in Campania. Nei pressi di piazza Gramsci, una ragazza di soli 15 anni è stata travolta da una minicar mentre camminava sul marciapiede vicino alle giostrine. Alla guida del mezzo, un’altra adolescente della stessa età, che dopo l’impatto è fuggita senza prestare soccorso.

L’incidente e l’intervento delle autorità

Secondo le ricostruzioni dei carabinieri, la giovane conducente della minicar ha cercato di dileguarsi subito dopo l’incidente. Tuttavia, grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, è stata individuata e denunciata. Nel frattempo, la vittima, in condizioni critiche, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, dove rimane in prognosi riservata.

La testimonianza di una mamma

Una madre ha raccontato il trauma vissuto dalla figlia, che ha assistito all’incidente:

“Solo adesso sono riuscita a tranquillizzare mia figlia, tornata a casa spaventata e in lacrime. Mi ha raccontato di un ragazzino in una macchina cinquanta rossa, sfrecciando ad alta velocità, che ha travolto una ragazzina sul marciapiede vicino alle giostrine. Lei è caduta in un mare di sangue… Da mamma sono vicina alla madre della povera ragazza e voglio sapere come sta. E poi, caro sindaco e cari assessori, cosa stiamo aspettando? Basta! Sono pronta a denunciare”.

Una comunità sotto shock

Questo episodio ha riportato alla luce il problema della sicurezza stradale e della gestione dei mezzi guidati da minorenni, spesso senza la dovuta responsabilità. La comunità chiede interventi urgenti per prevenire tragedie simili in futuro, sollecitando maggiore controllo e misure per tutelare i pedoni, soprattutto nelle aree frequentate da giovani e famiglie.