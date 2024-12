Igea Virtus-Scafatese 2-1: Aliperta non basta, i gialloblu vanno ko

La Scafatese esce sconfitta dalla gara esterna con l’Igea Virtus. In vantaggio con Aliperta, i gialloblù si fanno ribaltare nel giro di 20 minuti. Currò e un calcio di rigore di Trombino fissano il punteggio sul 2-1 alla mezz’ora del primo tempo. E la Scafatese non riesce a riequilibrare le sorti del match nonostante una ripresa giocata nella metà campo dei padroni di casa, che hanno giustamente badato a conservare il vantaggio. La squadra di Atzori riesce anche a ricavarsi gli spazi per andare alla conclusione, ma non riesce mai a inquadrare lo specchio della porta se non con Palmieri alla mezz’ora. E poco dopo l’espulsione di Altobello per doppia ammonizione complica ulteriormente i piani, con la Scafatese che non riesce più a trovare varchi per concludere.

Igea Virtus-Scafatese 1-2: il tabellino

IGEA VIRTUS (3–5–2): Cannizzaro; Ferrante (48’ st Di Cristina), Maltese, Maggio; Siino (18’ st Pipitone), Currò (23’ st Godoy), Balsano (14’ st Picone), Calafiore, Panebianco; Trombino, Tandara (31’ st Imoh). A disposizione: Belmonte, Sticenko, Mudasiru, Palme. Allenatore: Di Gaetano.

SCAFATESE (4-3-3): Becchi; Nuñez, Altobello, Chiariello, Cham; Vacca R. (14’ st Foggia), Aliperta, Esposito (25’ st Potenza); Palmieri, Albadoro, Neglia (25’ st Embalo). A disposizione: Feola, Vacca A. Jr., Gagliardi, Colley, Sowe, Lowe. Allenatore: Atzori.

ARBITRO: Barbetti (Arezzo). Assistenti: Tinelli (Treviglio) e Ruocco (Brescia).

RETI: 10’ pt Aliperta (S), 24’ pt Currò (I), 30’ pt Trombino rig. (I).

NOTE. Spettatori: 500 circa. Espulso al 33’ st Altobello (S) per doppia ammonizione. Ammoniti: Balsano (I), Picone (I), Cannizzaro (I). Calci d’angolo: 3-1. Recupero: 1’ pt, 8’ st.