La Givova Scafati cede alla capolista Trento: 110-119 al PalaMangano

Non basta una prestazione superlativa della Givova Scafati Basket per fermare la capolista Dolomiti Energia Trentino, che si impone 110-119 nella decima giornata della LBA UnipolSai 2024/25. Alla Beta Ricambi Arena – PalaMangano, i ragazzi di coach Damiano Pilot, all’esordio in panchina in massima serie, lottano con cuore e intensità, ma devono arrendersi a una Trento implacabile, capace di dominare al tiro (66% da due e 50% da tre).

Cronaca della partita

Nonostante la sconfitta, spiccano le prove individuali di Stewart (34 punti), Gray (28 punti) e capitan Pinkins, vicino alla doppia-doppia (20 punti e 9 rimbalzi). Dall’altra parte, Trento brilla con Ford (25 punti), Zukauskas (22) e Lamb (18), orchestrando un attacco letale.

La partita resta equilibrata per oltre due quarti, con sorpassi e controsorpassi che tengono alto lo spettacolo. Decisivo il terzo periodo, quando Trento costruisce il vantaggio grazie alla superiorità a rimbalzo (34 a 24) e alla precisione dall’arco, mantenendo il controllo fino alla fine.

Coach Pilot si dice soddisfatto della reazione della squadra rispetto alla deludente trasferta di Reggio Emilia: “Stasera abbiamo giocato una partita che avrebbe garantito la vittoria contro molte squadre, ma non contro questa Trento.”

Scafati tornerà in campo sabato 14 dicembre per un’importante sfida salvezza contro Pistoia, in cerca di riscatto davanti ai propri tifosi.