“Nocera Amici”: dallo sport alla solidarietà per un Natale di aiuto e condivisione

Prosegue con determinazione l’impegno per il sociale dell’Associazione “Nocera Amici“, una realtà radicata nel territorio di Nocera, da anni impegnata a promuovere solidarietà e aggregazione attraverso iniziative di grande valore. Tra le attività di punta dell’associazione c’è la squadra di calcio, protagonista nel trofeo CSI “Città di Cava”, ma quest’anno il collettivo ha deciso di ampliare il proprio impegno oltre il rettangolo di gioco.

Una raccolta solidale per le festività natalizie

In vista del Natale, i ragazzi di “Nocera Amici” hanno avviato una raccolta solidale dedicata all’acquisto di beni di prima necessità. L’obiettivo è offrire un supporto concreto alle famiglie in difficoltà, donando il ricavato alle Parrocchie di San Michele Arcangelo a Croce Malloni e San Pasquale Baylon a Pecorari. Con questa iniziativa, l’associazione spera di contribuire a rendere le festività più serene per chi è in una situazione di bisogno.

Valori che vanno oltre lo sport

L’iniziativa rispecchia i principi fondanti di “Nocera Amici”: solidarietà, inclusione e senso di comunità. “Crediamo che il nostro impegno debba riflettersi anche nella vita quotidiana,” dichiarano i membri dell’associazione. “Il vero spirito di squadra non si manifesta solo sul campo, ma anche attraverso gesti concreti di aiuto e condivisione”.

Lo sport come strumento di inclusione

Grazie a iniziative come questa, “Nocera Amici” conferma il ruolo dello sport come mezzo potente di unione e supporto sociale, capace di fare davvero la differenza per il territorio. Un esempio di come la passione sportiva possa trasformarsi in un motore di solidarietà e speranza per la comunità.