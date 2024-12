Agro Nocerino: il traffico natalizio paralizza la quotidianità. Lamentele dei cittadini

Traffico Nocera Inferiore – Con l’avvicinarsi del Natale, l’Agro Nocerino-Sarnese si trasforma in un vero e proprio labirinto congestionato. Da Nocera Inferiore a Pagani, passando per Angri e Scafati, le strade principali sembrano scenari di un assedio medievale: auto bloccate in file interminabili, clacson che suonano in sinfonie dissonanti e pedoni che si avventurano come funamboli tra marciapiedi intasati e strisce pedonali invisibili.

Le ore di punta si sono estese senza pietà, dalle prime luci dell’alba fino a sera inoltrata, rendendo anche il più semplice degli spostamenti un’odissea. Il sabato pomeriggio, poi, diventa un incubo per chi tenta di avvicinarsi ai centri commerciali o alle aree mercatali: parcheggi stracolmi e automobilisti esasperati pronti a contendersi ogni centimetro di strada come fosse una partita a scacchi.

Le dichiarazioni dei residenti

I residenti raccontano episodi surreali: “Ho impiegato 45 minuti per percorrere 2 chilometri”, dice un pendolare di Nocera Superiore che si reca al lavoro nella vicina Nocera Inferiore. “Io lavoro nel centro di Sarno e per rientrare la sera a Nocera Inferiore ci impiego più di un’ora”, ci scrive invece una giovane donna. Chi ha provato a utilizzare i mezzi pubblici è incappato in altrettante difficoltà, in particolare nell’ora di punta, con ritardi che mettono alla prova anche i più pazienti.

Da anni, in particolare a Nocera Inferiore, si lavora sul miglioramento della viabilità, che non è però migliorata molto neanche dopo l’inaugurazione della rotonda in Via Atzori.

Le amministrazioni comunali promettono interventi straordinari per il periodo natalizio, ma il problema sembra cronico: poche vie di sfogo, una rete infrastrutturale sotto pressione e un numero sempre crescente di auto private. A complicare il tutto, l’aumento di visitatori attratti dai mercatini e dalle iniziative natalizie, che aggiunge ulteriore caos a un territorio già congestionato.

Per molti cittadini, il traffico natalizio non è più solo una seccatura, ma un incubo che mette a dura prova la serenità delle feste. Resta da capire se il periodo post-feste porterà con sé una tregua o se, come ogni anno, il caos lascerà strascichi pesanti anche nel nuovo anno.

In copertina: foto d’archivio Rotatoria Via Atzori prima dell’inaugurazione