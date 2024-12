Campania. Quando chiudono le scuole a Natale? Le date dello stop

Le festività natalizie sono ormai alle porte, un periodo atteso non solo per trascorrere del tempo in famiglia e godersi i piaceri della tavola, ma anche per concedersi un meritato stacco. Tra i principali beneficiari di questa pausa ci sono gli studenti, che potranno ricaricare le energie in vista della seconda parte dell’anno scolastico, decisiva per raggiungere gli obiettivi prefissati.

In tutta Italia, la pausa natalizia durerà mediamente 15 giorni, anche se il calendario varia da regione a regione. In Campania, invece, le lezioni si interromperanno ufficialmente dal 23 dicembre. Tuttavia, alcune scuole potrebbero anticipare la chiusura a venerdì 20 dicembre, offrendo così agli alunni un periodo di vacanza più lungo, pari a 17 giorni.

Rientro a scuola: 7 gennaio 2025

Il rientro tra i banchi è previsto per martedì 7 gennaio 2025, una data valida per quasi tutte le scuole italiane. Le eccezioni saranno rare e legate a scelte autonome dei singoli istituti, motivo per cui è sempre consigliabile consultare il sito ufficiale o i canali social della propria scuola per eventuali aggiornamenti.

Concluso il periodo natalizio, le lezioni proseguiranno senza ulteriori interruzioni per qualche mese, come ricorda il proverbio: “L’Epifania tutte le feste porta via”. La prossima pausa arriverà con le festività di Carnevale, previste per il 3 e 4 marzo, ma non tutte le scuole includono questo stop nel loro calendario.

Altre festività scolastiche: Pasqua e ponti di primavera

Più certe sono le vacanze di Pasqua, che andranno dal 17 al 22 aprile 2025, offrendo agli studenti qualche giorno di relax. Seguiranno i ponti primaverili: il 26 aprile, in occasione della Festa della Liberazione, e il 2 e 3 maggio per la Festa del Lavoro.

Fine dell’anno scolastico

Il calendario scolastico culminerà il 7 giugno 2025, data in cui la maggior parte degli studenti italiani potrà festeggiare l’inizio delle vacanze estive. Un percorso più lungo attende invece i bambini della scuola dell’infanzia, che termineranno le attività didattiche solo il 30 giugno 2025, prima di potersi godere le meritate vacanze con le proprie famiglie.