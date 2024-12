Il Natale di Pimonte tra solidarietà e inclusione: un cartellone ricco di eventi

Un calendario di 25 appuntamenti distribuiti su 30 giorni, pensato per soddisfare tutti i gusti e per coinvolgere cittadini e visitatori.

Il Natale a Pimonte quest'anno si caratterizza per la solidarietà, l'inclusione e la partecipazione attiva della comunità. Il Comune, in collaborazione con la Pro Loco e diverse associazioni locali, ha presentato un ricco programma di eventi che animeranno il paese durante il periodo delle festività.

Il primo grande momento delle celebrazioni è stato il countdown per l’accensione dell’albero di Natale, un evento speciale che ha visto la partecipazione di Joseph, un giovane la cui esperienza è un esempio di resilienza e speranza. Come racconta il sindaco di Pimonte, Francesco Somma: “Dopo un lungo viaggio, Joseph è arrivato in Italia e il destino lo ha portato nella nostra comunità, che lo ha accolto insieme ai suoi compagni di vita. Oggi lo riconosciamo come un nostro concittadino.” Un messaggio di integrazione che segna l’inizio delle festività.

Nel giorno dell’Immacolata, si è conclusa anche la tradizionale kermesse “Dodici stelle e un falò”, un evento in onore della Madonna ideato dal compianto Biagio Donnarumma. A Tralia, la lunga notte dell’Immacolata ha visto l’accensione del tipico falò e un evento enogastronomico che ha celebrato i prodotti tipici locali: dal pomodoro cannellino alla castagna del Monte Faito, senza dimenticare il miele biologico utilizzato per preparare le deliziose zeppole natalizie fritte sul momento.

Gli eventi

Il cartellone natalizio di Pimonte offre una varietà di eventi pensati per tutti. Tra le principali attrazioni, c’è il Presepe Vivente, organizzato dall’associazione @solo per amore, che ripropone una delle tradizioni più suggestive del Natale. Non mancano anche appuntamenti teatrali con la compagnia “I Ruffiani”, eventi di solidarietà promossi dalle parrocchie, dall’associazione Ohana, dalla Fratres e dalla Misericordia, nonché spettacoli organizzati dalle associazioni Pro Loco e Giovanni Paolo II. La festa dei commercianti e il concerto natalizio di Lunarmonica aggiungono un tocco musicale alle festività.

Il sindaco Francesco Somma ha sottolineato che il cartellone è stato realizzato nel segno della collaborazione tra tutte le forze del territorio e con particolare attenzione ai più piccoli. Una delle novità di quest’anno è il bellissimo Villaggio di Babbo Natale, ormai un appuntamento fisso a Pimonte sin dal primo anno della sua amministrazione, che continua a incantare i bambini e a stimolare l’entusiasmo di tutta la comunità.