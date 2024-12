Pinguini Tattici Nucleari: al Vulcano Buono per il firmacopie di “Hello World”

Il 6 dicembre i Pinguini Tattici Nucleari hanno pubblicato il loro nuovo album, Hello World (Epic/Sony Music Italy), un lavoro che segna il ritorno della band a oltre due anni di distanza dall’ultimo disco, Fake News. Quest’ultimo aveva consacrato il gruppo con un tour straordinario nei palazzetti e negli stadi, diventando uno dei fenomeni musicali più apprezzati degli ultimi anni.

Per celebrare l’uscita di Hello World, i Pinguini incontreranno i fan durante un attesissimo firmacopie che si terrà il 12 dicembre alle ore 17:30 in piazza Capri, al centro commerciale Vulcano Buono di Nola.

Un caloroso saluto al mondo

Il titolo dell’album, Hello World, è tanto semplice quanto profondo. La frase, nota a molti come il primo messaggio scritto dai programmatori per testare un software, è qui reinterpretata dalla band come un simbolico saluto universale. “Hello” – ciao – rappresenta l’azione, e “World” – mondo – è il pubblico, la platea. È un messaggio diretto, un invito a connettersi con tutti, senza barriere o distinzioni.

“Questo disco – spiega la band – è il nostro rinnovato e caloroso saluto al mondo. Dentro queste due semplici parole c’è tutto ciò che serve per abbracciare simbolicamente chiunque, ovunque”.

Successo assicurato e nuovi traguardi

L’album arriva dopo il lancio del nuovo singolo, Romantico ma muori, che ha già conquistato le classifiche e anticipa quello che sarà un anno memorabile per la band. I Pinguini Tattici Nucleari, infatti, si preparano a calcare i palchi degli stadi durante l’estate del 2024 con una serie di live che ha già registrato oltre 300.000 biglietti venduti.

Il successo della band continua a crescere, consolidando la loro posizione come uno dei gruppi più amati della scena musicale italiana. Hello World promette di essere un disco ricco di emozioni, energia e quella capacità unica di raccontare storie in cui il pubblico si riconosce, che da sempre caratterizza i Pinguini Tattici Nucleari.

L’appuntamento con il firmacopie di Nola sarà un’occasione imperdibile per i fan, un momento speciale per incontrare la band e celebrare insieme questo nuovo capitolo musicale.