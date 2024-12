Pompei, sgominata rete di truffe online e traffico di droga: sottratti oltre 580mila euro

I malviventi si spacciavano per operatori di Poste Italiane, contattando le vittime con chiamate costruite ad arte. Durante queste telefonate, i truffatori convincevano gli interlocutori di essere sotto attacco informatico e, facendo leva su un clima di urgenza, li spingevano a fornire informazioni sensibili, come dati bancari e finanziari. Grazie a questo metodo, il gruppo è riuscito a sottrarre oltre 580mila euro in tempi rapidi, mettendo in evidenza la vulnerabilità delle persone di fronte a tali schemi.

L’indagine

L’indagine ha rivelato una struttura gerarchica ben definita all’interno dell’organizzazione. Ogni membro aveva un compito specifico: alcuni si occupavano di identificare le vittime ideali, selezionandole con criteri precisi, altri effettuavano le chiamate fraudolente, e un ulteriore gruppo gestiva la movimentazione e il riciclaggio del denaro sottratto. Il denaro rubato veniva trasferito su carte prepagate intestate a prestanome, un sistema che rendeva estremamente complessa l’identificazione dei responsabili da parte degli investigatori.

Questo modus operandi, caratterizzato da una suddivisione dei ruoli e da una pianificazione accurata, ha consentito ai truffatori di operare indisturbati per lungo tempo. L’operazione della polizia, oltre a smantellare la rete, ha evidenziato la necessità di rafforzare le misure di protezione contro le frodi online, che continuano a proliferare grazie alla diffusione di internet e alla crescente digitalizzazione.

Le autorità invitano i cittadini a mantenere alta la vigilanza e ad adottare comportamenti sicuri per proteggere i propri dati. È fondamentale non condividere mai informazioni personali o finanziarie con sconosciuti, anche se si presentano come rappresentanti di istituzioni affidabili. Prima di fornire dati sensibili, è importante verificare sempre l’identità del chiamante tramite canali ufficiali, come il contatto diretto con la propria banca o l’ufficio postale.

Inoltre, è essenziale mantenere i dispositivi protetti con software antivirus e antimalware aggiornati e prestare attenzione alle email sospette, evitando di cliccare su link o allegati da mittenti sconosciuti. La consapevolezza e la prevenzione rimangono le armi migliori per contrastare questo tipo di crimine, che evolve costantemente per restare un passo avanti rispetto alla legge.