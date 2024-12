Angri. “Farmacia Moderna CMFA’: la quarta generazione “Sparano” nella storia della sanità locale (video)

di Giuseppe Pio Troisi

La storica Farmacia Sparano si appresta a scrivere un nuovo capitolo della sua Storia, col

trasferimento in una nuova e più ampia sede, nella Galleria Commerciale Rinascimento di Corso Vittorio Emanuele.

La storia di questa attività è anche storia di famiglia: inizia nel lontano 1926,

quando il napoletano Francesco Sparano vince un concorso per aprire una farmacia in via Giudici, nel cuore dell’Angri antica.

Successivamente la Farmacia si sposterà in via Cervinia, dapprima nel nuovo Palazzo Toscano e poi poco distante, sino ad oggi.

Al Dottor Francesco nel 1976 succederà nella guida il figlio Carlo che assieme al fratello Elio darà vita alla seconda generazione.

A loro si affiancherà Anna Maria, figlia di, che sin da subito iniziò l’avventura nella farmacia di famiglia dapprima come magazziniera, poi come farmacista. Con lei iniziava la terza generazione.

Con le Dottoresse Maria, Francesca e Alessandra Carbone, figlie di Anna Maria, è iniziata la

quarta generazione. A costoro si deve il nuovo cambio di passo, avendo intravisto il cambiamento in atto nella sanità, che vede le farmacie sempre più in prima linea non solo come “casa del farmaco” ma come un vero e proprio hub sanitario sul territorio, vicino alle istanze del cliente/paziente.

Dopo gli anni difficili della pandemia ed un complicato periodo economico dovuto ad un

ammanco di circa 27 mila farmaci e parafarmaci sottratti da un’organizzazione attualmente sotto processo, la storica farmacia si appresta ad entrare in una nuova fase, simboleggiata anche dal nuovo nome “Farmacia Moderna CMFA” dalle iniziali delle tre sorelle Carbone, portando avanti nonostante il difficile e recente passato valori di cura, fiducia e amore per il prossimo.

Tutto questo nel nuovo complesso di Corso Vittorio Emanuele, un vero e proprio luogo di contiguità del paziente, dove si potranno effettuare una serie di esami diagnostici, dall’ECG all’holter cardiaco e pressorio, dall’esame dell’emoglobina glicata al colesterolo.

Ad una storica attività del nostro territorio che si appresta ad entrare nel suo novantanovesimo anno di vita, i migliori auguri per questo importante passo, in attesa di poter festeggiare il centenario nel prossimo 2026.