Controlli della Guardia di Finanza nel napoletano: sequestri e denunce

Operazione della Guardia di Finanza a Portici, in provincia di Napoli, con controlli intensificati per garantire la sicurezza e il rispetto delle norme. In totale, i finanzieri hanno controllato 600 persone e 400 veicoli, elevando 50 verbali per violazioni al codice della strada.

Le verifiche, condotte dalla Compagnia di Portici e dal Gruppo Pronto Impiego di Napoli, hanno interessato le principali arterie cittadine e le zone della movida, tra cui corso Umberto I, piazza San Ciro e viale Leonardo da Vinci. Con il supporto di unità cinofile, i militari hanno focalizzato l’attenzione su contrabbando di sigarette, consumo di sostanze stupefacenti e sicurezza dei prodotti.

Le denunce

Sei persone sono state denunciate per contrabbando di sigarette, mentre altre cinque sono state segnalate al Prefetto di Napoli per consumo di droghe. Inoltre, sono stati sequestrati oltre 100.000 articoli non conformi agli standard di sicurezza.