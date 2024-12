“Il Mio Viaggio a New York TV Show”: Piero Armenti torna con una Christmas Edition speciale su Mediaset Infinity

Dopo il grande successo della seconda stagione, Piero Armenti è pronto a regalare nuove emozioni con la Christmas Edition de “Il Mio Viaggio a New York TV Show”, disponibile on demand su Mediaset Infinity a partire dal 25 dicembre 2024. In anteprima, il teaser della nuova edizione sarà pubblicato il 18 dicembre.

L’urban explorer e influencer, celebre fondatore del tour operator Il Mio Viaggio a New York e di Travel Morbido, questa volta guiderà una coppia di fidanzati alla scoperta della Grande Mela, trasformando il loro sogno di visitare New York in realtà. E non in un momento qualsiasi, ma durante la magica stagione natalizia, quando la città che non dorme mai si illumina di decorazioni spettacolari e diventa la meta più ambita al mondo per le festività.

Un Natale magico a New York

In questa edizione speciale, i protagonisti del docureality vivranno un’esperienza unica: dalle luci degli alberi di Natale alle straordinarie luminarie dei quartieri, passando per le incredibili decorazioni che i newyorkesi preparano con entusiasmo per trasformare la città in uno spettacolo a cielo aperto. Piero Armenti, con il suo stile coinvolgente, mostrerà agli spettatori e alla coppia tutti i segreti del Natale newyorkese, creando un racconto all’insegna della festa, dell’amore e della magia.

Tra le tante novità, la coppia di turisti alloggerà in una lussuosa penthouse da sogno, perfetta per aggiungere un tocco esclusivo all’atmosfera natalizia.

Piero Armenti: “Il Natale a New York è un viaggio dentro noi stessi”

“L’edizione natalizia è senza dubbio la più emozionante della nostra serie,” spiega Armenti. “Non solo perché il Natale a New York è magico, ma anche perché questa città, in questo periodo, ricorda tante scene iconiche dei film che hanno fatto sognare generazioni. ‘Il Mio Viaggio a New York TV Show’ è molto più di un viaggio: è un percorso dentro noi stessi. Vedere la coppia di turisti emozionarsi al punto da voler restare qui per sempre mi ha reso felice, perché New York riesce sempre a trasformare i sogni in realtà.”

Un regalo di Natale per gli spettatori

Flavia Triggiani e Marina Loi, produttrici e registe dello show, sottolineano come questa edizione sia un omaggio ai tanti spettatori che hanno decretato il successo delle prime stagioni:

“Abbiamo voluto creare un vero regalo di Natale per il pubblico. Il Mio Viaggio a New York TV Show – Christmas Edition ci ha permesso di vivere e raccontare le atmosfere gioiose della Grande Mela nel periodo più suggestivo dell’anno. Per noi è stato un viaggio straordinario, e siamo sicure che anche gli spettatori ameranno immergersi in questa magica esperienza natalizia.”

Il programma

Realizzato da Flair Media Production e prodotto in collaborazione con Il Mio Viaggio a New York, Travel Morbido e altri partner prestigiosi, il programma offre un’esperienza unica e immersiva. La regia è affidata a Flavia Triggiani e Marina Loi, con testi scritti insieme a Mattia Tamburo. Tra i sostenitori del progetto figurano La Compagnie, compagnia aerea francese dedicata alla business class, Europ Assistance, Rajola, The Glass House New York e l’Hotel Sheraton Malpensa Airport.

Quando e dove vederlo

La Christmas Edition de Il Mio Viaggio a New York TV Show sarà disponibile dal 25 dicembre 2024 su Mediaset Infinity, un vero regalo sotto l’albero per tutti coloro che sognano New York o che amano le atmosfere romantiche e festive.

Un docureality all’insegna dell’incanto natalizio e della scoperta, che non deluderà le aspettative di chi desidera immergersi nella magia della città cult degli Stati Uniti. Save the date e buon viaggio nella magia del Natale!