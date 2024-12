Lo straordinario «villaggio di Babbo Natale» al Primo Circolo Pagani

Il magico Natale avvolge la Direzione Didattica del Primo Circolo Pagani, al plesso «Giovanni Rodari», dove ha avuto luogo, nei giorni 14 e 15 dicembre, il progetto didattico di continuità per gli alunni della scuola dell’ infanzia del terzo anno e delle classi quinte della scuola primaria. L’idea nasce da Olga Avigliano, supportata dalla maestra Emilia Carbone che ha coinvolto gli insegnanti e alunni per trasformare la scuola nel villaggio di Babbo Natale. Il tradizionale concerto natalizio dedicato ai bambini viene sdoganato da questo progetto che evidenzia dinamicità e coinvolgimento di alunni, famiglie e insegnanti. La presentazione del progetto c’è stata sabato 14 dicembre alle ore 17:30, presenti il dirigente scolastico del Primo Circolo Didattico professoressa Ermelinda Rocciolo e le istituzioni locali: il sindaco Raffaele Maria De Prisco e Mariastella Longobucco assessore con delega alla Pubblica istruzione e alle Politiche scolastiche.

Tante le persone che si sono inoltrate nel villaggio incantato fatto di luci scintillanti, decorazioni straordinarie e sorprese natalizie realizzati dagli alunni dei plessi «Rodari», «Manzoni» e «Carducci». Diverse le stanze dedicate al Natale: il mercatino, la posta, la stanza delle dolcezze e la stanza di Babbo Natale. In ogni stanza, ci sono stati gli alunni, vestiti da elfi, e i docenti, abbigliati a tema natalizio, ad accogliere i volti incuriositi dei presenti. Interessante la cura dei dettagli in ogni singola stanza, la cui realizzazione è stata sapientemente orchestrata dalle maestre. Il lavoro certosino ha richiesto del tempo: infatti le maestre e i bambini hanno lavorato dal mese di ottobre.

Vista la complessità di questo villaggio di Babbo Natale, c’è la premura da parte del dirigente scolastico professoressa Rocciolo di prolungare l’apertura del plesso, «tenteremo – spiega il dirigente scolastico Rocciolo – di organizzarci con il supporto dell’assessore Longobucco per mantenere almeno per una settimana questo straordinario Villaggio di Babbo Natale». L’assessore Longobucco è rimasta anche lei piacevolmente stupita per la bellezza di questo villaggio di Babbo Natale, «noto – osserva l’assessore Longobucco – grande partecipazione delle famiglie e, soprattutto, dei bambini. Il corpo docente ha fatto un lavoro meraviglioso, non sembra di entrare al plesso “Rodari”, è una realtà surreale. Il mio auspicio è di lavorare con il dirigente scolastico per prolungare il periodo di apertura».

La maestra Emilia Carbone spiega l’obiettivo del progetto di continuità, «l’obiettivo, oltre alla verticalizzazione del curricolo, è di far passare i ragazzi in maniera serena da un segmento scolastico all’altro. È stato bello – sottolinea la maestra Carbone – vedere i bambini dell’infanzia e quelli della primaria che hanno lavorato insieme. Noi abbiamo voluto che i genitori partecipassero a questo villaggio, che prendessero coscienza in che modo i loro bambini hanno realizzato tutto questo. I bambini si sono divertiti tantissimo».