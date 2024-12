Pagani. Uomo trovato senza vita in casa: s’indaga

Un uomo è stato rinvenuto senza vita all'interno della sua abitazione in via De Rosa.

Un macabro ritrovamento ha sconvolto la comunità di Pagani. Come riportato da Telenuova, un uomo è stato rinvenuto senza vita all’interno della sua abitazione in via De Rosa. Allertati dai vicini, i carabinieri sono intervenuti sul posto e hanno avviato le indagini.

Le cause della morte restano ancora un enigma, e l’autopsia sarà fondamentale per fare chiarezza. Non si esclude alcuna ipotesi, dal malore improvviso a cause esterne. La Procura ha aperto un’inchiesta per far luce su questo tragico evento.