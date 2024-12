Violenta esplosione a Fuorigrotta: blackout e caos traffico

Paura a Fuorigrotta, quartiere occidentale di Napoli, dove una cabina elettrica primaria di E-Distribuzione, situata tra via Cinthia e via Terracina, è esplosa oggi intorno a mezzogiorno. La deflagrazione, accompagnata da un forte boato, ha generato un vasto incendio e una colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco con squadre e autobotti, che stanno lavorando per domare le fiamme. Sul posto anche le forze dell’ordine per gestire la viabilità e garantire la sicurezza dell’area. Al momento non si registrano feriti.

Indagini in corso

L’incidente ha causato un blackout in gran parte del quartiere, lasciando case e attività senza corrente elettrica. Il traffico è paralizzato, con disagi estesi da via Leopardi e via Cinthia fino a piazzale Tecchio. Anche l’uscita della Tangenziale di Napoli è stata chiusa.

Le prime verifiche indicano che l’incendio sarebbe stato innescato da un guasto a un quadro elettrico di media tensione. I tecnici di E-Distribuzione sono al lavoro per ripristinare progressivamente l’elettricità, ma i tempi rimangono incerti. Priorità, al momento, è mettere in sicurezza l’area per consentire ai pompieri di operare in sicurezza.

