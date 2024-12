Salerno, brindisi di fine anno per l’aeroporto Costa d’Amalfi: oltre 100.000 passeggeri

“Più di 100.000 calici si alzeranno per brindare al nuovo anno, dedicando questo momento a tutti i passeggeri che dall’11 luglio al 31 dicembre hanno scelto di volare da e per l’aeroporto Costa d’Amalfi”, dichiarano in una nota Domenico Lombardi (Segretario Regionale Filt CGIL), Gerardo Arpino (Segretario Generale Filt Salerno) e Gianluca Petrone (Responsabile Dipartimento Mobilità Trasporto Aereo). Numeri straordinari che, grazie all’impegno delle compagnie aeree, dimostrano il successo del piano industriale messo in campo da Gesac e dalla Regione Campania.

Nuovi investimenti e obiettivi ambiziosi

Il futuro dello scalo si annuncia promettente, con l’inaugurazione della nuova aerostazione prevista entro il 2026. L’obiettivo è realizzare un “Green Airport”, con edifici a emissioni zero di CO2, progettati secondo gli standard NZEB (Nearly Zero Energy Building) per alte prestazioni energetiche.

A gennaio 2025 partiranno inoltre i lavori per completare la metropolitana leggera che collegherà Salerno a Pontecagnano e all’aeroporto Costa d’Amalfi. La linea prevede sei stazioni principali, con un percorso che partirà dalla Stazione Centrale di Salerno (collegata all’alta velocità), attraverserà l’ospedale universitario Ruggi d’Aragona e i quartieri orientali della città, fino a raggiungere Pontecagnano Centro e Pontecagnano Faiano, con capolinea all’aeroporto. Questo progetto mira a migliorare la mobilità urbana, ridurre il traffico veicolare e garantire un collegamento diretto tra il terminal aeroportuale e la città.

Il ruolo strategico dell’aeroporto

Entro l’estate del 2025, l’aeroporto offrirà 18 destinazioni dirette, di cui 13 internazionali, consolidando il suo ruolo centrale nel panorama aeroportuale regionale. Entro il 2027, la metropolitana leggera sarà completata, rafforzando l’accessibilità allo scalo e migliorando i collegamenti con il centro città e l’alta velocità ferroviaria.

Un ringraziamento particolare è rivolto a Gesac, a tutti i lavoratori e agli attori coinvolti nello sviluppo dell’infrastruttura. “La Filt CGIL continuerà a supportare questo ambizioso progetto, che rappresenta un’importante opportunità di crescita per il territorio e per l’intera Regione Campania”.