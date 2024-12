Campania. Tesserato al PD mentre era in coma, la denuncia della moglie

"Mio marito non ha mai firmato la tessera del PD, era ricoverato in ospedale in condizioni gravissime, poi trasferito in una clinica riabilitativa."

Un episodio surreale scuote il comune di San Martino Valle Caudina, in provincia di Avellino. Giovanni Mista, un uomo rimasto per due mesi in coma a causa di un attacco cerebrale, sarebbe stato iscritto al Partito Democratico senza il suo consenso.

La denuncia

A denunciare l’accaduto è la moglie, che ha raccontato la vicenda al Corriere del Mezzogiorno:

“Mio marito non ha mai firmato la tessera del PD, era ricoverato in ospedale in condizioni gravissime, poi trasferito in una clinica riabilitativa. Qualcuno ha utilizzato i suoi dati personali per sottoscrivere la tessera, chiaramente per un tornaconto politico”.

La donna, sconvolta, ha chiesto spiegazioni al segretario del circolo locale del PD. “Mi è stato confermato che mio marito era effettivamente tesserato, ma le spiegazioni sono state contraddittorie: prima mi hanno detto che il nome era stato suggerito dal sindaco, poi che si trattava di un errore legato a liste degli anni precedenti”.