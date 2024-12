Sant’Antonio Abate. Xmas80057: ecco tutti gli ospiti

Per celebrare al meglio il gran finale, è stato organizzato un calendario di spettacoli e attività imperdibili

Si avvicinano gli ultimi giorni di apertura di Xmas80057, l’evento natalizio che ha trasformato Largo Sandro Pertini e il Parco del Divertimento in un luogo magico per grandi e piccoli. Per celebrare al meglio il gran finale, è stato organizzato un calendario di spettacoli e attività imperdibili che promettono di rendere speciale ogni momento.

Venerdì: Un tuffo nel mondo dei cartoni animati

Il weekend si apre venerdì con una serata dedicata ai più piccoli, che potranno incontrare i loro personaggi cartoon preferiti grazie ai cosplayer presenti. Un’occasione unica per immergersi nel mondo della fantasia e del divertimento.

Sabato: Luci, musica e risate

Sabato alle ore 17:00, in piazza della Libertà, si terrà la cerimonia di accensione dell’albero di Natale, un momento magico che segna ufficialmente l’inizio delle festività. A seguire, sul palco di Xmas80057, lo spettacolo di Dani & Robbi e l’esibizione di Enzo e Sal.

Domenica: Parate e spettacoli indimenticabili

La giornata di domenica inizia alle 15:30 con una colorata parata natalizia che attraverserà via Roma fino a raggiungere il centro città. Alle 17:00, piazza della Libertà tornerà a brillare con una nuova accensione delle luci, seguita da una serie di esibizioni sul Largo Pertini: Salvo e Giorgia, gli Arteteca Monica ed Enzo (direttamente da Made in Sud), e un coro Gospel che chiuderà la serata in perfetto stile americano.

Eventi straordinari per un finale indimenticabile

Lunedì 23 dicembre, il villaggio aprirà straordinariamente per un’altra serata cosplay, mentre il gran finale è previsto per giovedì 26 dicembre con la cerimonia di chiusura ufficiale, a partire dalle ore 17:00.