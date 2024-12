Corbara, 150mila euro dalla Regione Campania: aiuti per lo stabile evacuato e le famiglie coinvolte

La Regione Campania ha stanziato un contributo di 150mila euro a favore del Comune di Corbara, a seguito del cedimento strutturale di un pilastro portante in uno stabile di via Tenente Lignola. L’incidente, come noto, ha portato allo sgombero dell’intero edificio, con l’evacuazione di circa 40 persone e la chiusura forzata di due attività commerciali.

A renderlo noto è Nunzio Carpentieri, Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia, che ha seguito da vicino l’intera vicenda.

Il supporto del Consigliere

“Sin da subito – spiega Carpentieri – mi sono interessato alla situazione, incontrando il Sindaco Pietro Pentangelo immediatamente dopo l’accaduto. Successivamente, ho inviato al Presidente Vincenzo De Luca una lettera dettagliata, in cui ho richiesto lo stanziamento di risorse economiche per consentire al Comune di Corbara di affrontare le prime necessità, come la sistemazione delle persone evacuate e il supporto alle attività commerciali coinvolte. Inoltre, mi sono recato negli uffici della Regione per raccogliere informazioni sulle modalità di accesso al contributo e ho trasmesso queste indicazioni al Sindaco durante un secondo incontro con lui.”

Un aiuto concreto per Corbara

Carpentieri accoglie con soddisfazione la notizia del finanziamento regionale, definendola “un’ottima notizia”. Il Comune di Corbara sarà il soggetto attuatore del programma di aiuti, un compito delicato che dovrà tradursi in un sostegno concreto per le famiglie e le imprese colpite dall’emergenza.

“Essere riusciti a ottenere questo contributo – conclude il Consigliere – rappresenta un risultato importante, raggiunto al di là delle appartenenze politiche, per essere vicini a chi ha subito le conseguenze di questa drammatica vicenda. Sono orgoglioso di aver dato il mio contributo in questa direzione.”