Sarno. Il Sindaco Squillante: “Primi 6 mesi di amministrazione positivi” (VIDEO)

Francesco Squillante, sindaco di Sarno, si è espresso sui primi 6 mesi di amministrazione: “Il bilancio è un bilancio di un’amministrazione eletta il 9 giugno dai cittadini, dunque sono passati 6 mesi ed i risultati sono positivi. C’è una programmazione, dato che io ho avuto l’onere di essere assessore al bilancio del Comune di Sarno e dunque ho vissuto la fase della programmazione. Noi viviamo il concetto di continuità amministrativa, per cui quello fatto in passato dalla precedente amministrazione non va cancellato. Noi dobbiamo ragionare sul concetto aziendalistico, senza fare utili dando servizio e qualità ai cittadini”.

Squillante ha poi continuato: “Sarno oggi è un’area di cantiere partendo da corso Amendola, Piazza 5 maggio, abbiamo i lavori pubblici in alcune strade, oltre al parco urbano di Via Ingegno di 17mila quadri”. Dopo aver elencato tutte le attività di questa amministrazione, il primo cittadino Francesco Squillante ha inoltre annunciato le prime attività in programma per il 2025. Infine ha concluso: “Le cose stanno andando discretamente bene, ma non bisogna accontentarsi”.