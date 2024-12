L’Angri si assicura Jean-Armel Drolè: attaccante di esperienza internazionale

Jean-Armel Drolè, attaccante ivoriano classe 1997, è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Angri. La società, guidata dal presidente Raffaele Niutta, ha concluso l’accordo grazie al lavoro del direttore sportivo Vincenzo Ferrieri e del direttore tecnico Vincenzo Criscuolo.

Drolè vanta un’esperienza internazionale di alto livello. Dopo essere arrivato in Italia nel 2015 con il Perugia, ha proseguito la sua carriera in Turchia con Antalyaspor e Umraniyespor, in Spagna con il Las Palmas, e a Cipro con il Doxa Katokopias. Nel 2022 è tornato in Italia, vestendo la maglia del Fano, prima di nuove esperienze in Romania con il Botosani e a L’Aquila 1927.

Il suo curriculum è notevole: 30 presenze in Serie B, 24 in Serie D, oltre a 24 gare nella SuperLig turca, 19 nella 1.Lig e 12 nella Superliga romena. In totale, ha collezionato 140 presenze, con 24 gol e 15 assist.