Nuova apertura per L’Antica Pizzeria da Michele: ecco dove

Venerdì 20 dicembre 2024, l’Antica Pizzeria Da Michele aprirà le porte della sua nuova sede a Pescara, situata sul suggestivo Lungomare Papa Giovanni XXII.

«A pochi giorni dal Natale, e dopo l’apertura contemporanea dei due Michele Express a Cava de’ Tirreni e al MaxiMall Pompeii, siamo felici di annunciare l’inaugurazione della nostra prima sede in Abruzzo. Sarà un onore portare la tradizione della nostra pizzeria su un lungomare così incantevole, nella città natale di Gabriele D’Annunzio, posizionata tra il ponte del mare e il porto turistico» ha dichiarato Alessandro Condurro, amministratore delegato de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world.

L’evento rappresenta un’ulteriore espansione per il celebre marchio napoletano, noto in tutto il mondo per la qualità della sua pizza e per l’attenzione alla tradizione artigianale. L’apertura a Pescara sottolinea l’impegno dell’azienda nel portare l’autenticità della pizza napoletana in nuove realtà, valorizzando al contempo le peculiarità di ciascun territorio ospitante.