Salerno, controlli della Guardia di Finanza: sequestrati oltre 11.000 prodotti natalizi non sicuri

In occasione delle festività natalizie, la Guardia di Finanza di Salerno ha intensificato i controlli per contrastare la vendita di merce non sicura e potenzialmente pericolosa per la salute dei consumatori.

Durante una serie di interventi, i militari della Compagnia di Vallo della Lucania hanno scoperto un grande magazzino che, in vista delle festività, aveva esposto numerosi giocattoli, accessori e gadget a tema natalizio.

I controlli sui prodotti hanno rivelato irregolarità rispetto agli standard di sicurezza previsti dalla normativa europea e nazionale. In particolare, molti articoli erano privi delle informazioni obbligatorie, come le precauzioni d’uso in italiano e i dati dell’importatore, essenziali per garantire la sicurezza dei consumatori.

Il sequestro

A seguito di questi accertamenti, sono stati sequestrati oltre 11.000 prodotti natalizi, per un valore di circa 5.000 euro. Il titolare dell’attività è stato segnalato alla Camera di Commercio di Salerno e rischia sanzioni pecuniarie fino a 25.000 euro.

Questo intervento sottolinea il ruolo fondamentale della Guardia di Finanza nella protezione dei consumatori e nel contrasto alla vendita di prodotti non conformi, tutelando così un mercato più sicuro e competitivo.