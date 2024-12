Calcio, Serie A. Genoa-Napoli alle 18:00: probabili formazioni e dove vederla

Dopo il doppio ko contro la Lazio in Coppa Italia e Serie A, i partenopei hanno ritrovato fiducia grazie alla vittoria in rimonta contro l’Udinese nel turno precedente.

Il Napoli scende in campo al Ferraris per affrontare il Genoa nella 17ª giornata di campionato alle 18:00. La squadra di Antonio Conte arriva alla sfida con 35 punti in classifica, occupando il 2º posto alle spalle dell’Atalanta, che domenica 22 gennaio ospiterà l’Empoli alle ore 18.

Dopo il doppio ko contro la Lazio in Coppa Italia e Serie A, i partenopei hanno ritrovato fiducia grazie alla vittoria in rimonta contro l’Udinese nel turno precedente. Ora si preparano ad affrontare un Genoa in ripresa, guidato da Patrick Vieira, subentrato ad Alberto Gilardino.

Da quando Vieira è alla guida, i rossoblù hanno raccolto 6 punti, frutto di una vittoria contro l’Udinese e tre pareggi consecutivi contro Cagliari, Torino e Milan. Questo rendimento ha permesso al Genoa di allontanarsi dalla zona retrocessione e ritrovare solidità.

Dopo questa sfida, il calendario del Napoli prevede gli incontri contro Venezia e Fiorentina, mentre il Genoa dovrà affrontare Empoli e Lecce, in match decisivi per consolidare la propria posizione in classifica.

Probabili Formazioni

GENOA (4-3-3): Leali; Sabelli, Bani, Vasquez, Martin; Frendrup, Badelj, Thorsby; Zanoli, Pinamonti, Miretti. Allenatore: Vieira.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. Allenatore: Conte.

Dove vederla in TV

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma DAZN e in pay TV sul canale Sky Zona DAZN (214).