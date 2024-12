Pagani. Zen Burger: la pace dei sensi con un morso

In Piazza Corpo di Cristo numero 13, c’è Zen Burger, un vero angolo del gusto dove i giovani si incontrano per assaporare i panini e bere bibite a firma Zen. La struttura, presente da 2 anni, è diventata un faro nel cuore cittadino, perché prima di Zen l’ambiente era smorto, un non-luogo. Il paganese Giuseppe Zenobio, proprietario di Zen Burger, si racconta e descrive come nasce questa eccellenza del gusto.

Quando nasce l’amore per il food?

«L’amore per il food nasce fin da bambino grazie a mia madre e alle sue ricette. Ho sempre avuto la passione per il buon cibo e la curiosità di sperimentare nuovi sapori. Crescendo, ho capito che la cucina non è solo nutrimento, ma anche un modo per creare legami e regalare esperienze uniche. Da qui è iniziato il mio percorso nel mondo della ristorazione».

Perché nasce Zen Burger?

«Ho sempre avuto una passione per i panini: ho girato tantissime paninoteche, assaggiando combinazioni diverse e studiando cosa rende un panino davvero speciale. Da questa esperienza è nata l’idea di creare qualcosa di mio, con ingredienti selezionati e ricette uniche. Zen Burger non è solo una paninoteca, ma uno spazio che racconta la nostra identità: tradizione, innovazione e un’atmosfera che ti fa sentire a casa. Volevo ridare vita a questa piazza, trasformando un luogo spento in un centro di aggregazione e convivialità».

In genere i giovani scappano da Pagani, lei invece ha scelto di investire in questo luogo, rianimandolo. Cosa l’ha spinto di investire nella sua città?

«Credo fortemente nelle potenzialità della nostra città. Pagani è ricca di storia e tradizione, ma ha bisogno di nuovi investimenti per rianimarsi. Ho voluto dare il mio contributo, perché penso che chi ama davvero il proprio territorio non debba aspettare che qualcosa cambi, ma rimboccarsi le maniche. Investire a Pagani significa credere nei giovani, nel futuro, in un’economia locale più vivace e più confortevole per le nuove generazioni».

Qual è il panino più amato dalla sua clientela?

«in realtà sono due perché il nostro menù è diviso in Panini classici e in Smash. Nella sezione dei Panini Classici vince Sempre il Zenburger panino che porta appunto il nome del locale, nella Sezione Smash il più amato è lo Zenshiro classico smash per i più giovani, un’esplosione di sapori tutti da gustare».

È in previsione l’arrivo di un nuovo panino nel suo menù?

«Sì, stiamo lavorando a una nuova ricetta. Sarà un panino pensato per la primavera, con ingredienti freschi e leggeri, ma allo stesso tempo ricco di gusto».

Quali sono i suoi prossimi obiettivi?

«L’obiettivo principale è continuare a crescere, sia come locale che come brand. Vogliamo consolidare la nostra posizione a Pagani e poi, perché no, espanderci in altre città. Zen Burger è la paninoteca take away che ogni paese ha bisogno».