San Marzano sul Sarno: 5 milioni per il rilancio, Annunziata riconosce il merito a Zuottolo

Giovedì scorso, nell’aula consiliare di San Marzano sul Sarno, si è vissuto un momento significativo di collaborazione istituzionale. L’ex sindaca e attuale capogruppo della lista “Siamo San Marzano”, Carmela Zuottolo, su invito del sindaco Andrea Annunziata, è intervenuta per sottolineare l’importanza del progetto di rigenerazione urbana avviato durante il suo mandato.

“Questo progetto non è casuale, ma il risultato di una visione strategica e della determinazione con cui ho lavorato da sindaca,” ha dichiarato Zuottolo. Il piano, sviluppato in collaborazione con il Comune di San Valentino Torio, ha ottenuto un finanziamento di 5 milioni di euro per migliorare il decoro urbano e contrastare marginalizzazione e degrado sociale.

Tra gli interventi previsti, una nuova pavimentazione in pietra lavica e bianca per Piazza Umberto I, l’eliminazione delle barriere architettoniche e nuovi arredi urbani. Piazza Amendola, invece, sarà riorganizzata per favorire l’aggregazione e le attività pubbliche. Previsti anche spazi verdi attrezzati, aree gioco e innovazioni come panchine smart e stazioni di ricarica per bici elettriche.

Via Vittorio Veneto sarà riqualificata con marciapiedi ampliati e accessibili, mentre presso il Municipio nascerà un centro di ascolto per cittadini stranieri.

“Sono orgogliosa di quanto realizzato,” ha dichiarato Zuottolo, esprimendo fiducia nel proseguimento del progetto da parte dell’attuale amministrazione. “Lavorare insieme per il bene comune è l’unica strada per garantire un futuro migliore a San Marzano sul Sarno.”

Il suo intervento è stato un esempio di come la collaborazione e l’interesse per il territorio possano superare le divisioni politiche, segnando un passo importante verso una crescita sostenibile e condivisa.