Costa d’Amalfi-Angri 3-0: debacle grigiorossa nel match salvezza

Chiude con una sconfitta il girone di andata e il 2024 l’Angri. La squadra di Mario Di Nola perde nella gara in trasferta contro il Costa D’Amalfi valida per la diciassettesima giornata del girone H. Il tecnico grigiorosso opta per il 4-3-3 con Viscovo in porta, difesa composta da Severino, Ciriello, Cassese, Kljajic. A centrocampo Apuzzo, Said, Carnevale, mentre Giannini, Baietti e Petricciuolo a costituire il fronte di attacco. Il Costa D’Amalfi di Gino Proto risponde con il 3-5-2con Provitolo in porta, difesa con Valadzko, Massa e Lafarge, a centrocampo Salibe, De Sio, Esposito, Martinelli e Cuomo. In attacco il duo Cappiello, Maione.

La partita comincia su ritmi bassi con le due squadre puntano a far giare il pallone più che ad offendere. L’Angri prova a creare qualcosa con un calcio di punizione battuto sulla trequarti da Giannini che serve in area Petricciuolo che viene fermato, a detta del signor Nicolai di Pistoia, in maniera regolare. Il Costa D’Amalfi risponde con delle folate di Maione e Cuomo con la difesa grigiorossa e Viscovo bravi a limitare i danni. Al 20’ Petricciuolo viene atterrato in area di rigore da Massa. Anche in questa circostanza per l’arbitro non ci sono gli estremi per il calcio di rigore. Al 30’ Petricciuolo prova la conclusione a giro dal limite dell’area. Il pallone termina sul fondo dopo essere stato deviato. L’equilibrio si rompe al 43’ quando al termine di un contropiede De Sio converte in gol un traversone dalla sinistra di Valadzko.

Nella ripresa l’Angri prova a fare la partita, mentre il Costa D’Amalfi fa densità e non concede spazi. La squadra di Proto prova a ripartire in contropiede, senza, però, essere pericolosa dalle parti di Viscovo. L’Angri sfiora il gol al 70’ con Carnevale che da dentro l’area costringe Provitolo all’intervento con le mani. Pochi minuti dopo è sempre l’Angri pericoloso. Questa volta è Feito, entrato al posto di Baietti, a impegnare l’estremo difensore con una conclusione da posizione defilata. Al 91’ Diarra, subentrato a Said, prova a colpire con una rovesciata, ma il pallone termina di poco oltre la traversa. Al 92’ il Costa D’Amalfi trova il raddoppio con Cappiello. Il numero 9, in contropiede, porta palla fino a dentro l’area e tenta il destro a giro che si insacca alle spalle di Viscovo. Al 94’ Martinelliresiste agli interventi degli avversari, entra in area e deposita in rete il gol del 3-0.

Costa d’Amalfi-Angri 3-0: il tabellino

Angri (4-3-3): Viscovo; Severino (60’ Spunticcia), Ciriello, Cassese, Kljajic; Apuzzo (60’ Gargiulo), Said (80’ Diarra), Carnevale; Giannini (53’ Drolè), Baietti (68’ Feito), Petricciuolo.

A disposizione: Pizzella, Sepe, Selvaggio, Alfano.

Allenatore: Mario Di Nola

Costa D’Amalfi (3-5-2): Provitolo; Lafarge, Massa, Valadzko; Esposito (83’ Capone), De Sio (83’ Vuolo), Martinelli, Cuomo (63’ Proto), Salibe (65’ Iovieno); Cappiello, Maione (61’ Moar Sanchez).

A disposizione: Manzi, Celia, Nieblas, Grande

Allenatore: Luigi Proto

Marcatori: 43’ De Sio (C), 90’+2 Cappiello (C), 90’+4 Martinelli (C)

Arbitro: sig. Alessandro Nicolai della sezione AIA di Pistoia

Assistenti: sig. Stefano Sibilio della sezione AIA di Brindisi e sig. Alex Capotorto della sezione AIA di Taranto

Note: Ammoniti: Massa (C), De Sio (C), Provitolo (C), Martinelli (C), Said (A), Carnevale (A), Kljajic (A); Espulsi: -/.; Angoli: 3-2; Recuperi: 1’pt; 6’st