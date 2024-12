Pagani. Boschetto da 64mila euro in via Taurano, qui risiedono familiari di alcuni politici locali

Saranno fatti lavori pubblici al Comune di Pagani per la realizzazione di un boschetto periurbano in via Traversa Taurano dal corso di 64.993,69euro. Qui, si legge nella determina numero 1274 del 13 dicembre, viene fatto questo lavoro in quanto, tra le varie cose, l’area è fortemente antropizzata. Tra le persone ivi residenti, però, ci sono anche i genitori di un assessore comunale e la sorella di un consigliere comunale, entrambi in quota maggioranza. Potrebbe essere questo un gesto di affetto rivolto ai familiari? A svolgere i lavori sarà la ditta Lettieri Costruzioni Srls, il cui responsabile della ditta è Antonio Lettieri.

Il boschetto periurbano in genere si trova nell’area periferica di una città, trattasi di aree agricole, aree protette o zone demaniali non urbanizzate, per quest’ultimo aspetto, in contrasto con quell’area urbanizzata che è Traversa Taurano. Ciononostante, il centro viene dimenticato coi suoi non-luoghi: piazze, piazzette e la stessa Villa Comunale. Luoghi questi che non meritano il boschetto.