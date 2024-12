Ragusa-Scafatese 0-0: il 2024 gialloblu termina con un pari

Termina a reti inviolate l’ultima gara canarina del 2024: gli uomini di Atzori non riescono a trovare il guizzo decisivo per salvare il Natale gialloblù e incappano in un pareggio che, in concomitanza con i risultati che arrivano dai campi delle rivali, non lascia tanti sorrisi.

Il forcing degli ospiti, partiti nuovamente con il doppio play e che invece hanno terminato la gara con due esterni e due punti, si spegne sul palo alla destra di Grasso, con il portiere ragusano che poteva solo soffiare sulla conclusione di Aliperta; dall’altro lato del campo il Ragusa ha trovato in Becchi un muro insuperabile che in ben tre occasioni ha chiuso lo specchio della porta in maniera decisiva evitando il colpaccio casalingo.

L’appuntamento per la Scafatese sarà per il prossimo anno, ancora con una gara in Sicilia sul campo dell’Acireale.

IL TABELLINO

RAGUSA (3-5-2) Grasso; Scipione, Benassi, Memeo; Crisci, Tagliarino (32’ st Solmonte), Garufi, Corigliano, Ruffino; Ejjaki, Ahmetaj (23’ st Haberkon).

SCAFATESE (4-3-3) Becchi; Cham, Markic (20’ Magri), Chiariello, Armeno (44’ Nunez); Vacca Jr (12’ st Neglia), Aliperta, Potenza; Palmieri (32’ st Iannone), Gagliardi (12’ st Albadoro), Foggia.

ARBITRO: Piccolo (Pordenone), Sciotti (Roma 1), Carlevari (Trieste).

NOTE. Spettatori: 800 circa. Ammoniti: Aliperta (S), Memeo (R), Ruffino (R), Ejjaki (R), Palmieri (S). Calci d’angolo: 0-2. Recupero: 3’ pt, 5’ st