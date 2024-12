Salerno: la magia dei Vigili del Fuoco con “Babbo Natale che viene dal cielo”

Anche quest’anno il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno porta lo spirito natalizio nelle strade della città con la XIIIª edizione di “Babbo Natale che viene dal cielo”, un evento ormai iconico che mescola tradizione, spettacolo e solidarietà.

Sabato sera l’autoscala dei Vigili del Fuoco ha attraversato le principali vie e piazze di Salerno, distribuendo caramelle e dolciumi ai bambini, regalando sorrisi e momenti di gioia.

Il programma: giochi, sorprese e l’arrivo spettacolare di Babbo Natale

Il clou della manifestazione è previsto per oggi, domenica 22 dicembre, presso la sede centrale dei Vigili del Fuoco in via S. Eustachio, dove a partire dalle ore 10:00 i bambini potranno partecipare a diverse attività interattive. Tra queste spicca “Pompieropoli”, una simulazione che consentirà ai più piccoli di vivere l’esperienza di essere pompieri per un giorno, imparando valori di sicurezza, coraggio e collaborazione.

Il momento più atteso sarà alle ore 12:00, quando Babbo Natale farà il suo ingresso trionfale: calato dall’elicottero Drago del Reparto Volo di Pontecagnano, grazie all’abilità del Nucleo S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale). Con il suo sacco pieno di magia, scenderà dal castello di addestramento, pronto a raccogliere le letterine dei bambini e a regalare emozioni indimenticabili.

Un Natale di comunità e gratitudine

L’evento “Babbo Natale che viene dal cielo” non è solo un’occasione di intrattenimento, ma un’opportunità per rafforzare il legame tra i Vigili del Fuoco e la comunità, mostrando il valore del loro lavoro quotidiano. Il tutto avviene in un’atmosfera resa unica dalla magia del Natale, capace di unire grandi e piccini in un momento di gioia e solidarietà.