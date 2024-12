Incendio devastante a Salerno: distrutto deposito di Salerno Pulita, in corso le indagini (video)

Un vasto incendio ha colpito nelle prime ore di oggi il deposito di stoccaggio di Salerno Pulita, situato nella zona industriale della città.

Le fiamme si sono propagate rapidamente, coinvolgendo principalmente l’area destinata alla frazione umida, dove viene prodotto il compost.

Fortunatamente, i macchinari dell’impianto, situati in un’area separata, non sono stati danneggiati.

Immediatamente allertati, sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco con le squadre provenienti da Salerno, Mercato San Severino, Eboli e Giffoni, supportati da due autobotti e un carro aria per le bombole di ricambio. Nonostante l’intenso lavoro, l’incendio era ancora in corso questa mattina, con i vigili del fuoco impegnati in operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.

I danni sembrano essere ingenti e, per procedere con la bonifica, saranno necessari diversi giorni di interventi, tra cui l’uso di scavatori per garantire la totale sicurezza. Al momento, le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Gli investigatori stanno indagando per determinare se l’incendio sia di natura accidentale o se possa essere stato doloso.