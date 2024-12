Natale sotto la neve: maltempo sull’Italia con freddo intenso, allerta in 8 regioni

A 48 ore dal Natale, il meteo sull’Italia ha subito un deciso peggioramento a causa di un’irruzione di aria artica che, spingendosi rapidamente sul Mediterraneo, ha generato un vortice ciclonico sulle regioni centrali, come evidenziato dalle immagini satellitari. Come previsto nei giorni scorsi, si prospettano giornate turbolente e perturbate su gran parte del Paese, con un aumento del freddo, neve a quote basse e sprazzi di condizioni più stabili e soleggiate in alcune aree.

Allerta maltempo: le zone più colpite

Neve e temporali: 8 regioni in allerta

Per oggi, lunedì 23 dicembre, la Protezione Civile ha emanato un’allerta gialla per Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. In queste regioni si attendono piogge, temporali e nevicate anche a quote collinari sull’Appennino centro-meridionale, accompagnati da forti venti settentrionali. Situazione diversa al Nord, dove – a parte il Triveneto – il tempo si presenta più stabile, con un graduale miglioramento atteso nelle prossime ore.

Neve a quote basse: le aree a rischio

Antonio Sanò, direttore de Ilmeteo.it, ha spiegato che fino a Natale il meteo resterà freddo e instabile, con nevicate che potranno raggiungere quote bassissime, persino pianura e coste, in Marche, Abruzzo e Molise. Non si esclude che le precipitazioni nevose possano interessare anche le aree interne di Basilicata, Campania e Calabria. Sulla Calabria e la Sicilia, la neve sarà confinata a quote comprese tra i 500 e i 700 metri. Al Nord e sui versanti tirrenici, invece, si prevedono condizioni più soleggiate, ma con un clima freddo e temperature inferiori alla media stagionale, accompagnate da venti settentrionali.

Evoluzione fino a Natale

Le prime tre giornate della settimana saranno caratterizzate da marcata instabilità, in particolare al Centro-Sud, dove il vortice ciclonico porterà condizioni perturbate fino al giorno di Natale. Un miglioramento graduale si intravede a partire dalla serata del 25 dicembre, con il maltempo che si sposterà progressivamente verso est.

Previsioni dal 26 dicembre

Secondo l’esperto, dal 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, si prevede un deciso miglioramento grazie all’espansione di un’area di alta pressione che potrebbe garantire tempo stabile e più soleggiato, soprattutto al Centro-Nord, fino agli ultimi giorni del 2024.

Attenzione a fine dicembre

Resta però l’incognita di una possibile “goccia fredda” in discesa dalla Russia tra il 27 e il 29 dicembre, che potrebbe portare nuove piogge e nevicate a bassa quota. Maggiori dettagli sulle aree potenzialmente colpite si avranno con i prossimi aggiornamenti.