Come vengono tassate le vincite nei casino non AAMS

Nel corso degli ultimi anni i casino non AAMS si sono ritagliati un importante spazio all’interno del panorama videoludico italiano. Eppure, la natura di questi portale è ancora sconosciuta ai più e questo sta provocando una grande confusione in merito alla loro legalità, alla loro sicurezza e alle differenti modalità di tassazione che riguardano le vincite ottenute.

Tassazione delle vincite nei casinò AAMS vs non AAMS

La tassazione italiana sul gioco d’azzardo è stata modificata pochi anni fa, nel 2020. Con questa modifica, si è eliminata la flat tax valevole per ogni importo ed è stata sostituita da una tassazione incrementale che può esser riassunta nella formula “più vinci più paghi”. Tale tassa, definita “tassa sulla fortuna” viene determinata in percentuale proprio dall’AAMS che ne incassa una parte.

· Nel Superenalotto e Gratta e vinci sono tassate al 20% le vincite eccedenti i 500 euro (su 2.000 euri di vincita se ne potranno riscuotere 1.700).

· Sul lotto la tassazione è pari all’8% solo se la vincita è superiore ai 500 euro e, solo in questo caso, viene tassata l’eccedenza.

· Il gioco 10 e Lotto viene tassato all’11%.

· Nei casinò online italiani la tassazione è compresa tra il 15% (per le vincite oltre i 1.000 euro) ed il 25% per le vincite che arrivano fino a 10 milioni di euro.

· Per quel che riguarda le sale slot, la tassazione delle AWP è del 19,6% contro il 6,6% delle VLT. L’aliquota, in questo caso, è fissa.

È necessario dichiarare le vincite dai casinò non AAMS?

Moltissimi italiani temono di incappare in pesanti sanzioni in caso di mancata dichiarazione e molti altri ignorano se tali dichiarazioni siano previste per legge o meno. La risposta è semplice: è necessario dichiarare le vincite ottenute nei casino online non AAMS.

Abbiamo osservato che questi casinò crescono a vista d’occhio e cresce esponenzialmente anche il numero di giocatori italiani che ottengono vittorie da dover poi dichiarare. Le vincite in questi portali non sono tassate e quelle stesse vincite contribuiscono a comporre il reddito annuale di una persona.

Esse devono essere inserite nella dichiarazione dei redditi alla voce “Redditi diversi” e si andranno a sommare all’imponibile IRPEF che da quest’anno è scaglionato in tre voci: fino a 28.000 euro (23%), tra 28.000 e 50.000 euro (35%) e oltre i 50.000 euro (43%).

Lo stesso obbligo di dichiarazione si impone anche alle vincite ottenute nel settore delle scommesse sportive. Le vincite scaturite da schedine e sistemi su un portale di betting straniero fanno parte di quei redditi diversi che si dovranno dichiarare in sede fiscale l’anno successivo.

Come evitare sanzioni e controlli fiscali

Il gioco d’azzardo online si è evoluto fino ad offrire una miriade di opzioni agli utenti di tutta Italia. Questa evoluzione ha altresì portato il gioco a soluzioni “di comodo” per i giocatori italiani che prediligono spesso i casinò senza licenza AAMS in favore di casinò che offrono bonus roboanti e grandi vantaggi su slot e depositi.

C’è un grande “ma” che riguarda questi portali: sono sicuri? Le vittorie sono esentasse e consentirebbero al giocatore di mettersi in tasca l’intero gruzzolo. Eppure, qualora così fosse, il giocatore potrebbe incorrere in diverse sanzioni o controlli di natura fiscale.

Già il gioco d’azzardo su alcune piattaforme è proibito e punito con una multa che va dai 50 ai 500 euro. La mancata dichiarazione di una vincita potrebbe configurare il reato di evasione fiscale che va da sanzioni pecuniarie a sanzioni penali in alcuni casi.

Un giocatore che rispetta però tutti i suoi obblighi potrebbe comunque esser soggetto a controlli fiscali poiché, magari con alcune vincite, è arrivato a dichiarare molti più redditi degli anni precedenti.

Conclusione

Abbiamo osservato quale sia il regime fiscale a cui è soggetto il gioco d’azzardo in Italia. Ogni gioco ha una propria tassazione con aliquote e percentuali differenti. Un’unica e granitica certezza riguarda il fatto che, in Italia, il gioco viene tassato e questa tassazione viene applicata alla fonte, consentendo il ritiro esclusivo del netto.

Al contrario, il gambling straniero non prevede alcuna tassazione e invoglia i giocatori a iscriversi ai loro casinò grazie all’offerta di un deposito minimo ridotto o pari a zero, a grandi bonus e free spin. Eppure, le eventuali vincite ottenute devono essere dichiarate in fase di 730 e concorreranno al reddito finale dell’utente.

di Elena Giulia Manzoni