Riapre la Fontana di Trevi: visite contingentate e novità dopo i lavori di restauro

Dopo una manutenzione straordinaria durata alcuni mesi, la Fontana di Trevi è tornata a splendere, pronta ad accogliere i visitatori proprio a ridosso del Giubileo.

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha presieduto l’inaugurazione di uno dei luoghi più iconici della Capitale, sottolineando le modifiche apportate al monumento. Tra le principali novità, il contingentamento dei visitatori, che non potranno essere più di 400 alla volta, e la possibilità di sedersi sulle scale, ma non più sul bordo della fontana, per preservare l’integrità del monumento.

I lavori, che hanno riguardato la parte bassa della fontana, fanno parte del più ampio programma di manutenzione di alcune fontane monumentali di Roma, finanziato attraverso il PNRR.

La Fontana di Trevi, costruita dal famoso architetto Nicola Salvi, è stata restaurata per combattere i fenomeni di degrado causati da incrostazioni di calcare e dalla vegetazione infestante.

Il sindaco Gualtieri ha anche accennato alla possibilità di introdurre un ticket d’ingresso come parte di un sistema di gestione e conservazione, una proposta che è ancora in fase di valutazione. Per ora, il progetto sperimentale prevede il controllo del numero di visitatori per evitare sovraffollamenti e garantire la cura del sito.

La cerimonia si è conclusa con il simbolico riavvio del flusso d’acqua dalla fontana, restituendo alla città una delle sue meraviglie più amate.