Tragedia a Nola: bambino di 10 anni muore investito al passaggio a livello

Un tragico incidente è avvenuto nel pomeriggio a Nola, dove un bambino di circa 10 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto nei pressi di un passaggio a livello. A darne notizia è Umberto De Gregorio, Presidente di Eav (Ente autonomo Volturno), attraverso un post sui social.

«Secondo le prime ricostruzioni – scrive De Gregorio – un’auto è passata accelerando mentre le barriere iniziavano ad abbassarsi. Dopo aver attraversato il passaggio a livello, l’auto ha investito un bambino sull’altro lato della strada. Il piccolo è finito con la testa sotto una ruota. Alla guida dell’auto c’era una donna che, in un disperato tentativo di salvarlo, ha caricato il bambino per trasportarlo in ospedale, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.».

Le autorità stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza per chiarire la dinamica dell’incidente, avvenuto in pieno centro. Il Presidente De Gregorio ha inoltre sottolineato l’urgenza di eliminare i passaggi a livello, ricordando che incidenti simili sono ancora troppo frequenti in Italia.

Fonte: Rai