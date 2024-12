Angri, il Comune revoca il senso unico di via del Monte dopo le proteste

Il Comune di Angri ha deciso di fare marcia indietro sul senso unico di via del Monte, introdotto per alleggerire il traffico sulla trafficata via dei Goti, come riporta La Città. Dopo soli 12 giorni dall’ordinanza firmata dal sindaco Cosimo Ferraioli, le proteste dei residenti e degli automobilisti hanno portato alla revoca della misura. «Prima scendere per via del Monte era l’unico modo per evitare il caos, adesso ci mettiamo il doppio del tempo», avevano denunciato alcuni abitanti, esasperati dai disagi.

La sperimentazione del senso unico, inizialmente prevista per tre mesi, è stata interrotta il 21 dicembre scorso. Il provvedimento aveva, infatti, causato un aumento del traffico sulle strade vicine, trasformando quelle che erano considerate alternative rapide in veri e propri imbottigliamenti. I tempi di percorrenza sono aumentati notevolmente, soprattutto nelle ore di punta, mentre all’incrocio con via Monte Taccaro e via degli Aranci si sono formati ingorghi difficili da gestire.